انفوجرافك.. ثلاث غارات لـ “أفريكوم” بجنوب ليبيا هذه حصيلتها

أخبار ليبيا 24

أسفرت الغارات الجوية التي نفذتها القيادة الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم) في ليبيا عن سقوط 26 إرهابيًا خلال شهر سبتمبر.

وقالت (أفريكوم) يوم الجمعة إنها شنت غارة يوم الخميس على موقع لتنظيم داعش بالقرب من مدينة مرزق جنوب غرب ليبيا، ما أدى إلى قتل 17 من مقاتلي التنظيم.

وهذه الضربة الجوية هي الثالثة التي أعلنت عنها قيادة (أفريكوم) في ثمانية أيام، حيث سبق أن أعلنت شن غارات جوية في نفس المنطقة في 24 سبتمبر أسفرت عن مقتل 11 إرهابيًا، كما أعلنت عن غارة جوية أخرى في 19 سبتمبر قُتل خلالها 8 إرهابيين.

وقبل شن هذه الغارات لم تقم (أفريكوم) بأي غارات في ليبيا منذ 29 نوفمبر 2018.

وفي بيان نقلت (أفريكوم) عن هيدي بيرج، مدير الاستخبارات في القوة، قوله: “إن هذه الحملة مستمرة ضد داعش والشبكات الإرهابية التي تسعى إلى إيذاء الليبيين الأبرياء”.

وأضاف بيرج، “نحن نواصل ملاحقة داعش-ليبيا وإرهابيين آخرين في المنطقة، سنحرمهم من الملاذ الآمن للتنسيق والتخطيط للعمليات في ليبيا”.

وأكدت أفريكوم إنه لم يصب أو يُقتل أي مدني في الغارة الجوية.

ووسّع الإرهابيين، الذين أتى معظمهم من الخارج، انتشارهم في ليبيا منذ عام 2011، ما انعكس ذلك بالسلب على الحياة العامة في البلاد المترامية الأطراف.

ويعتبر استمرار وجود التنظيمات الإرهابية في ليبيا خطرًا يهدد السلام والأمن المحلي والخارجي من جراء الأعمال الإرهابية، الأمر الذي يكون تأثيره سلبي على حياة الليبيين وعلى الأمن المجتمعي برمته والنمو الاقتصادي للبلاد الغنية بالنفط.

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