اللواء التاسع يُسقِط طائرة مُسيرة في ترهونة-((فيديو))

تمكنت وحدة الدفاع الجوي باللواء التاسع التابع للجيش الوطني مساء أمس الأحد من إسقاط طائرة مُسيرة فوق أجواء ترهونة حسب مانشرته حسابات على موقع التواصل الاجتماعي محسوبة على الجيش الوطني .

وذكر المركز الإعلامي لعمليات الكرامة على صفحته الرسمية أن الطائرة “التركية المُسيرة” حاولت استهداف تمركزات لقوات الجيش الوطني فيما نشرت صفحة “ترهونة الدولة” فيديو للطائرة التي تم اسقاطها.

الله اكبر وحدة الدفاع الجوي يسقط مساء اليوم طائرة تركية مسيرة معفنة تابعة للحشد المليشياوي كانت تستهدف المدنيين الفترة الماضية … التاسع بالمرصاد وصقع عليكم #ترهونة #الدامي Posted by ‎ترهونة الدولة #TD‎ on Sunday, September 29, 2019

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