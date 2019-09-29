المحجوب: امسيمير مجند مخابراتيا وداعم للحروب منذ عملية فجر ليبيا

كشف مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي خالد المحجوب، عن أن القيادي في قوات مصراته المنضوية تحت حكومة الوفاق هشام امسيمير، والذي قُتل الأحد، على يد قوة تابعة للواء التاسع ترهونة، مجند مخابراتيا.



المحجوب وفي تصريحات تليفزيونية، رصدتها “بوابة إفريقيا الإخبارية” مساء الأحد، قال إن “امسيمير معروف أنه من الذين دعموا الحروب والفوضى في ليبيا منذ بدايات عملية فجر ليبيا ودعمه لبعض المجموعات المشبوهة مستغلا قدراته المالية التي تنامت من خلال ما قام به من صفقات مالية”، مشيرا إلى علاقاته بكل من تركيا وقطر.



وأضاف مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش، أن امسيمير سبب رئيسي في توريط مدينة مصراته وشبابها في الحرب الدائرة بطرابلس بجانب الهجوم على مدينة بني وليد”، لافتا إلى أن الدور الذي لعبه غير واضح للكثيرين لأنه -مسيمير- كان يعمل في الظل، وفق تعبيره، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية وأجهزة جمع المعلومات التي عاصرت هذه الفترة تعرف الدور الذي قام به بشكل جيد.

كان المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة قد أعلن، مساء الأحد، مقتل هشام امسيمير أحد قادة مدينة مصراتة بمدينة مسلاته.

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