خبراء مجلس الأمن: امسيمير زود مهاجمي مطار معيتيقة بالأسلحة والذخائر

أكد خبراء مجلس الأمن الدولي، أن القيادي في قوات مصراته المنضوية تحت حكومة الوفاق القتيل هشام امسيمير، قام بتزويد مسلحين من ما يعرف بـ مجلس شورى بنغازي وكتيبة البقرة، بالأسلحة والذخائر للهجوم على مطار معيتيقة.



جاء ذلك خلال تقرير خبراء مجلس الأمن حول ليبيا الصادر العام الماضي، في الفقرة الخاصة بالهجوم على مطار معيتيقة الواردة في الفصل الخاص بالهجمات التي تعرضت لها المطارات والموانئ الليبية.



وكشف مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي خالد المحجوب، عن أن امسيمير مجند مخابراتيا، مضيفا، في تصريحات تليفزيونية، رصدتها “بوابة إفريقيا الإخبارية” مساء الأحد، أن امسيمير معروف أنه من الذين دعموا الحروب والفوضى في ليبيا منذ بدايات عملية فجر ليبيا ودعمه لبعض المجموعات المشبوهة مستغلا قدراته المالية التي تنامت من خلال ما قام به من صفقات مالية”، مشيرا إلى علاقاته بكل من تركيا وقطر.





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