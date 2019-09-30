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أعيان هون يستقبلون وفد المصالحة العائد من بني وليد وترهونة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهد البيت الاجتماعي في مدينة هون حفل إستقبال وفد المصالحة من المنطقة الشرقية عند مروره بالمدينة هون في طريق عودته من مدينتي بني وليد وترهونة بعد أن أتمم الوفد مهمته المكلف بها من القيادة العامة للجيش الوطني لرأب الصدع وإصلاح ذات البين بين الإخوة في المدينتين.
حضر حفل الاستقبال لوفد المصالحة، أعيان ووجهاء مدينة هون وعدد من أعيان مدن بلدية الجفرة وآمر المنطقة العسكرية الوسطى اللواء ” كمال الجبالي ” وعدد من ضباط الجيش الوطني.
وقال الوفد إن “أعيان المدينتين طمأنو وفد المصالحة بأن ما حدث لم يكن إلا حدثا بسيطا عابرا وتم تضميده وإصلاحه وطي صفحته ولن يؤثر ذلك على وحدة الصف الليبي وأنهم قطعوا الطريق على من يريد شق الصف الليبي وإحداث شرخ يستحيل حدوثه بين هاتين المدينتين والقبيلتين ، فهما من أبرز وأكبر الداعمين للقوات المسلحة في مواجهتها للإرهاب والعصابات الإجرامية التي عاثت فسادا”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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