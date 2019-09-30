أعيان هون يستقبلون وفد المصالحة العائد من بني وليد وترهونة

شهد البيت الاجتماعي في مدينة هون حفل إستقبال وفد المصالحة من المنطقة الشرقية عند مروره بالمدينة هون في طريق عودته من مدينتي بني وليد وترهونة بعد أن أتمم الوفد مهمته المكلف بها من القيادة العامة للجيش الوطني لرأب الصدع وإصلاح ذات البين بين الإخوة في المدينتين.

حضر حفل الاستقبال لوفد المصالحة، أعيان ووجهاء مدينة هون وعدد من أعيان مدن بلدية الجفرة وآمر المنطقة العسكرية الوسطى اللواء ” كمال الجبالي ” وعدد من ضباط الجيش الوطني.

وقال الوفد إن “أعيان المدينتين طمأنو وفد المصالحة بأن ما حدث لم يكن إلا حدثا بسيطا عابرا وتم تضميده وإصلاحه وطي صفحته ولن يؤثر ذلك على وحدة الصف الليبي وأنهم قطعوا الطريق على من يريد شق الصف الليبي وإحداث شرخ يستحيل حدوثه بين هاتين المدينتين والقبيلتين ، فهما من أبرز وأكبر الداعمين للقوات المسلحة في مواجهتها للإرهاب والعصابات الإجرامية التي عاثت فسادا”.

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