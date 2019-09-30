الرئاسي: لم يكن هناك أي اتفاق في أبي ظبي..وهذه شروط القبول بمؤتمر برلين

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بيانا، صباح الاثنين، أشاد فيه بالجهود الألمانية المبذولة لعقد مؤتمر دولي يجمع الأطراف المعنية بالملف الليبي. الرئاسي وخلال البيان المنشور على صفحة المكتب الإعلامي لرئيس المجلس على موقع التواصل “فيس بوك”، أكد على 7 بنود اعتبرها ثوابت، أولها ضرورة الالتزام بالاتفاق السياسي والأجسام السياسية المنبثقة عنه كمرجعية أساسية لأي حوار أو اتفاق، مع وقف التعامل مع ما وصفها بـ “المؤسسات الموازية” لحكومة الوفاق.



وأضاف البيان، أن أي حديث عن وقف لإطلاق النار مرتبط بالانسحاب غير المشروط للجيش الليبي من طرابلس، وقال، إنه لم يكن هناك أى اتفاق مبرم في أبي ظبي، وإن الاتفاق الوحيد هو ما تم في لقاء باريس، ودعمه لقاء باليرمو.



وأكد البيان، على ضرورة مشاركة كافة الدول المعنية بالشأن الليبي في المؤتمرات والاجتماعات الدولية التي تبحث عن حل سياسي للأزمة، زاعما حدوث إقصاء في الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر برلين المزمع عقده.



كما أكد الرئاسي، على أن مؤسسة النفط بطرابلس هي المؤسسة الشرعية الوحيدة، تحت الإشراف المباشر لحكومة الوفاق

وشدد الرئاسي، خلال البيان، على عدم إمكانية الحديث عن إنشاء مجلس للأمن الوطني خارج إطار الاتفاق السياسي، وعلى وجوب إنهاء ما وصفها بـ “الأجسام الموازية”، وخضوع المؤسسة العسكرية لسلطته.

واختتم الرئاسي بيانه بالتأكيد على عزمه دحر القائد العام للجيش خليفة حفتر، مشيرا إلى أنه لن يقبل الحوار إلا مع يؤمن بالدولة المدنية الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة، ومن لم تتلطخ أيديهم بدماء الليبيين، بحسب البيان.



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