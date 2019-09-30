تهالك مقر البحث الجنائي صبراتة

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اشتكى رئيس مكتب البحث الجنائي صبراتة المقدم أحمد الجمل، من تهالك المكتب وغياب الدعم المطلوب لإكمال المهام الموكلة لهم في تأمين المدينة.

وأكد “الجمل” –الذي يضطلع أيضاً بمهمة رئيس لجنة مكافحة الظواهر الهدامة- في تصريحه لـ218 أن عمل المكتب واللجنة سيتواصل بالرغم من غياب الدعم من الجهات المعنية، التي طالبها مراراً وتكراراً بضرورة الالتفات إلى توفير نواقص المكتب،دون جدوى ودون إدراك لأهمية الجهاز الذي يدعم استقرار المدينة وترسيخ الأمن في صبراتة.

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