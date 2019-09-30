ملتقى “تويوه”..الأزمة الليبية وقضايا فَزَّان

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احتضن منتجع قمر الصحراء في بلدة “تويوه” بوادي الحياة فعاليات الملتقى الثاني لـ “الجمعية الوطنية الثانية” الذي ناقش من خلاله الأعضاء بحضور نخبة من نشطاء المجتمع المدني، نتاج أعمال الجمعية خلال هذا العام 2019 وعدة قضايا تخص الشأن السياسي الوطني على مستوى البلاد والمحلي في نطاق منطقة فزان.

شهد الملتقى نقاش 6 محاور تعد حسب القيمين على الملتقى من أهم القضايا التي تشغل سكان الجنوب بمختلف مكوناته وأهمها وبشكل مستفيض بحث حلول جذرية لقضية أحداث مرزق وتداعياتها على السكان وتعاطي الحكومات مع الأزمات في فزان وتدني الخدمات رغم التمثيل الوزاري والبرلماني فى الدولة.

وجاءت هذه الخطوة بعد سلسلة من اللقاءات مع الحكومات لتبني خطط الجمعية لانقاذ الدولة الليبية من الانهيار خاصة فى الجنوب ويأمل الملتقى أن يخرج بتوصيات ومقترحات على هيئة مشروع وطني ووضعه بين أيدي الجميع للنقاش وإبداء الرأي فيه قبل إخراجه بصيغته النهائية للمساهمة في إنهاء سنوات من معاناة الليبيين والنهوض بمستقبل البلاد .

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