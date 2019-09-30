إغلاق مطاعم في زليتن مخالفة لأدنى معايير النظافة

تواصل الحملة الوطنية للأمن الغذائي والدوائي في مدينة زليتن مشوار كشفها وضبطها للمخالفين الذين باتوا يشكلون خطراً على صحة المستهلك والمواطن، حيث قام مفتشو مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية أمس الأحد رفقة فرع جهاز الحرس البلدي زليتن بجولة تفتيشية علي المقاهي والمطاعم في شارع “الخرطوم”.

وقامت العناصر الضبطية المشتركة المساهمة في الحملة بقفل المطاعم المخالفة لشروط النظافة والسلامة وضبط بعض العمالة لعدم وجود شهادات صحية لديهم كما تم سحب أطعمة غير صحية واتخذت الاجراءت القانونية حيال ذلك-حسب مانشرته الصفحة الرسمية لبلدية زليتن.

تأتي هذه الجولة التفتيشية المباغتة ضمن الحملة الوطنية للأمن الغذائي والدوائي التي أطلقها مركز الرقابة على الأغذية والأدوية منذ شهرين.

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