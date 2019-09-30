وزير تعليم الوفاق يقرر الإفراج عن النتائج المحجوبة لجميع اللجان في القسمين العلمي والأدبي

قرر وزير التعليم الدكتور ” عثمان عبد الجليل ” الإفراج عن النتائج المحجوبة لجميع اللجان في القسمين العلمي والأدبي مع الاستمرار في حجب نتائج بعض القاعات في بعض اللجان لوجود مؤشرات عالية لعملية غش في بعض المواد بها.

وتقرر خلال اجتماع السيد الوزير مع لجنة التحقق من النتائج المحجوبة لبعض لجان امتحانات الشهادة الثانوية الدور الأول العام الدراسي 2018/2019 تشكيل لجنة تربوية لاقتراح وخلال ثلاثة أيام الحل الأمثل لماهية الإجراء الذي سوف يتم اتخاذه بخصوص الطلبة الذين ستستمر حجب نتائجهم.

كما تقرر إحالة كل الملاحظين والمراقبين والمشرفين على القاعات التي تم بها الغش على التحقيق وإنزال أشد العقوبات بمن يثبت مخالفته لنظم الامتحانات وتسهيله لعملية الغش.

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