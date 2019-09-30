بنغازي..انطلاق المرحلة الثانية لنظافة المدينة

قام رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي “الصقر بوجواري” بإطلاق المرحلة الثانية من خطة العمل بشأن تنفيذ برنامج النظافة العامة في المدينة بالتنسيق مع شركة قلعة بغداد القابضة، بحضور عضوين من المجلس التسييري للبلدية ومدير شركة بوابة المتوسط وعدد من العاملين بالشركة.

وأفادت بلدية بنغازي على صفحتها الرسمية إن شركة المتوسط لأعمال الطرق والمرافق والنظافة العامة، إحدى الشركات التابعة لشركة قلعة بغداد القابضة، قامت بتوفير عدد 19 آلية نقل للقمامة وعدد 4 ضواغط وعدد من آلات الكنس مُجهزة بأحدث المواصفات وعدد 300 صندوق للقمامة.. كما وفرت من القوى العاملة 100 عامل نظافة مُجهزين بالزي الخاص بأعمال النظافة العامة.

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