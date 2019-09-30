جولة ميدانية في أسواق المواشي والأعلاف العشوائية بأجدابيا‎

قامت أمس الأحد لجنة مكونة من مدير إدارة المتابعة بالمجلس التسييري أجدابيا ومستشار رئيس المجلس رفقة دورية مشكلة من جهاز الشرطة الزراعية وجهاز الحرس البلدي، بجولة ميدانية داخل أسواق المواشي والأعلاف المنتشرة عشوائياً بمدينة أجدابيا.

مدير مكتب الإعلام ببلدية أجدابيا – سعد المغربي – قال إن هذه الجولة جاءت استجابة لشكاوى المواطنين المتكررة من انتشار الروائح الكريهة والذباب الناتجة عن وجود الزرائب العشوائية بالقرب من الأحياء السكنية بالمدينة.

وأضاف – المغربي – في تصريح خص به “بوابة إفريقيا الإخبارية” أن اللجنة المكلفة من قبل رئيس المجلس التسييري أجدابيا، قامت ببحث احتياجات ومشاكل التجار عن قرب وذلك من أجل نقل كافة الأسواق العشوائية الخاصة بالأعلاف والمواشي وإعادة تنظيمها من جديد داخل سوق موحد يكون بعيداً عن الأحياء السكنية، مشيراً إلى أن تجار المواشي والأعلاف قد رحبوا بهذه الفكرة وأبدوا استعدادهم للتعاون مع المجلس التسييري لبلدية أجدابيا من أجل تفعيل السوق الجديد.

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