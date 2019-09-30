حملة تفتيش موسعه لجهاز الحرس البلدي في جالو

بدأ جهاز الحرس البلدي للمنطقة الوسطى حملة تفتيش موسعة على المحال التجارية والمخابز والقصابين في مدينة جالو.

وقال آمر دوريات المنطقة الوسطى بجهاز الحرس البلدي المقدم سعد سليمان في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الإثنين، إن الحملة تمشل المواد الغذائية والخضار واللحوم والصيدليات والمقاهي والمطاعم وجميع الأنشطة، فضلًا عن ضبط الهجرة غير الشرعية.

وأوضح سليمان، أنه خلال اليوم الأولى للحمله تم ضبط مخالفات وتحرير أكثر من 40 محضر وستستمر لمدة أسبوع، وتشمل الحملة النظافة العامة و الشهادات الصحية والأوراق الثبوتية للعمالة الوافدة من حيث أختام الدخول لليبيا ، مشيرًا إلى أن الحمله ستستهدف بلدتي أوجلة واجخره خلال الأسبوع المقبل.

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