المتوسط:

أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، ارتفاع حدة الاحتقان بطرابلس، وتواصل استهداف ميليشيات مصراتة، والقبض على عدد منهم بمعيتيقة، بعد مواجهات أمام مصحة الاستقلال .

وأعلن المركز في منشور له مساء أمس، على صفحته بموقع فيسبوك، عن مقتل الميليشياوي حسام محمد النجار، التابع لميليشيا مكتب تحريات طرابلس، إثر استهدافه من عصابات مصراتة، أدت إلى مقتله وجرح اثنين معه.

