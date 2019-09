تدريب أكثر من 50 إمامًا ليبيًا على مواجهة التطرف بمنظمة خريجي الأزهر

خاص المتوسط/ حنان منير:

انطلقت بمقر المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، الدورة التدريبية لتأهيل 51 عالمًا من أئمة ووعاظ ليبيا بمختلف المناطق، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس إدارة المنظمة.

وقال رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر فرع ليبيا، الشيخ أكرم الجراري، الأحد في تصريح خاص لـ” المتوسط ” إن الدورة التدريبية تستمر حتى 11 أكتوبر المقبل، وتهدف إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة، ونشر تعاليم الإسلام الصحيحة السمحة، وصقل مهارات المتدربين وإكسابهم الخبرات والأساليب العصرية لمواجهة القضايا الفكرية والفقهية لتفنيد الأفكار المتطرفة.

وتهدف الدورة، أيضا التي يحاضر فيها نخبة من كبار علماء الأزهر الشريف، إلى ترسيخ المنهج الأزهري، وتحقيق الاستقرار والتعايش المجتمعي، ومواجهة الفكر المتطرف، وتفنيد شبهاته، وتوسيع مدارك الأئمة والوعاظ بمختلف العلوم الشرعية.

