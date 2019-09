رئيس “الوطنية للنفط” يناقش تنفيذ برامج التنمية المستدامة مع وزير الحكم المحلي

المتوسط:

التقى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، بوزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني، الدكتور ميلاد الطاهر، بمقر المؤسسة الوطنية بطرابلس، وذلك لمناقشة أوجه التعاون بين المؤسسة والوزارة في عدة مجالات أهمها التنمية المستدامة في المناطق القريبة والمجاورة للحقول والمنشآت النفطية و التحديات التي تواجه عملية تنفيذ مشاريع التنمية المستدامة.

وأثنى الوزير على الجهود التي تبذلها المؤسسة الوطنية للنفط للحفاظ على قوت الليبيين، ودعمها اللامحدود للبلديات، مؤكّدا على ضرورة حماية المواقع النفطية والعاملين بها لضمان استمرار الانتاج.

من جانبه أشاد رئيس مجلس الادارة على ضرورة استمرار التعاون بين المؤسسة ووزارة الحكم المحلي، وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ برامج التنمية المستدامة بالبلديات.

