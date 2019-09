المتوسط:

أعلن اللواء التاسع التابع للجيش الليبي، مساء الأحد، إسقاط طائرة تركية مُسيرة تابعة لقوات الوفاق فوق مدينة ترهونة.

وأوضح المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، عبر صفحته على موقع التواصل “فيس بوك” أن الطائرة هي الـ 25 التي يسقطها الجيش الليبي، مؤكدا أنها حاولت استهداف تمركزات قوات الجيش، قبل أن يتم إسقاطها.

