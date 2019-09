المتوسط:

قامت الغرفة المشتركة لتأمين وحماية مركز سبها الطبي،

بتأمين المركز وحماية العاملين به من عناصر طبية وطبية مساعدة وموظفين.

وتم ملاحظة التحسن الكبير في مستوى أداء المركز والتطور الإيجابي من حيث تحسن مستوى تقديم الخدمات الطبية للمواطن.

وباشرت إدارة المركز، لأعمال الصيانة ومنها صيانة الأقسام الإيوائية داخل المركز ويتم الآن صيانة وتجهيز لإفتتاح قسم جديد داخل المركز.

