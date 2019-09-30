الرئاسي: الاتفاق السياسي مرجعية أساسية لأي حل في ليبيا

أصدر المجلس الرئاسي بيانا طالب من خلاله بضرورة الالتزام بالاتفاق السياسي والأجسام المنبثقة عنه كمرجعية أساسية لأي حوار او اتفاق مستقبلي حول الأزمة الراهنة في ليبيا.

وأكد الرئاسي عبر بيانه أن الحديث عن وقف إطلاق النار مرتبط بشكل رئيس بانسحاب ما وصفها بالقوات المعتدية في إشارة إلى قوات الجيش الوطني نافيا أي اتفاق تم في أبوظبي مشيرا إلى أنه كان لقاء تشاوريا بإشراف أممي، وأن الاتفاق الوحيد الذي تم هو اتفاق باريس والذي أشار إلى تواريخ محددة للانتخابات وتم تأكيده في لقاء باليرمو بإيطاليا.

وتضمن بيان الرئاسي الإشارة إلى الملتقى الوطني الجامع الذي كان من المقرر عقده في غدامس في 14 إبريل الماضي والذي أكد البيان أنه يتسق مع مبادرة السراج التي طرحها في وقت سابق.

وحصر البيان كافة التعاملات في صفقات البترول على المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس مؤكدأ أنها الموسسة الشرعية الوحيدة المخولة بذلك، كما علق البيان باستحالة الحديث عن إنشاء مجلس للأمن الوطني خارج إطار الاتفاق السياسي وقبل توحيد المؤسسات وإنهاء المؤسسات الموازية وضمها تحت السلطة المدنية متمثلة في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق حسب نص البيان.

يشار إلى أن هذا البيان جاء عقب تجاهل المجلس الرئاسي في البيان الوزاري للدول المعنية بالملف الليبي حيث لم تتم الإشارة إليه وهو ما فسره البعض بنهاية الاعتراف أو التعامل الضمني مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

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