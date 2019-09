خاص المتوسط / حنان منير:

عقدت الدكتورة عائشة البرغثي المدير العام لتنسيقية المرأة الليبية في مدينة بنغازي، اجتماعًا مع حامد رافع الخيالي عميد بلدية سبها وزيدان معتوق الزادمه ممثل أعيان ليبيا بمنطقة هراوة .

وأوضحت البرغثي في تصريح خاص لـ”المتوسط”، أن المجتمعين بحثوا سبل التعاون المشترك بين بلدية سبها ومنطقة هراوة فيما يخص برنامج تنسيق دعم المرأة الليبية والصالح العام.

