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وفاة شخص في اشتباك مسلح داخل طرابلس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وقع اشتباك مسلح ظهر الأمس بالقرب من مصحة الفتح بطريق الشط بالعاصمة طرابلس أدى لمقتل شخص يدعى حسام النجار وخلق حالة من الاحتقان وإغلاق بعض الطرقات المؤدية إلى منطقة سوق الجمعة.

وأفاد مصدر خاص لــ 218 بأن الاشتباك جاء إثر خلاف بين مجموعة مسلحة تتبع شخصا يدعى عبد الله قريفة يرجح أنه يتبع جهاز البحث الجنائي وبين مجموعة تنتمي إلى تشكيل مسلح من مدينة مصراتة.

وتشهد العاصمة حالة من الفوضى في ظل انتشار الكتائب المسلحة وانعدام جسم يجمعها تحت مسمى واحد، لتشتعل اشتباكات منفردة بين الفينة والأخرى لتصفية حسابات شخصية ومصالح فئوية ومناطقية يكون المواطن هو المتضرر الأكبر والرئيس جرّاءها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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