بحث الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، مع وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بحث سبل تسوية الأزمات بمنطقة الساحل الصحراوي، خاصة ليبيا.

وجدد بوقادوم، تأكيد الجزائر أنه لا حل للأزمة الليبية من دون الليبيين، ودول الجوار، وأن لغة السلاح والتدخل الخارجي لا يُمكن أن تكون المقاربة الأنسب للحل، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.

