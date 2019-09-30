صنع الله يستعرض تحديات العمل بشركة الزاوية لتكرير النفط

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، أمس الأحد، اجتماعا مع رئيس لجنة إدارة شركة الزاوية لتكرير النفط علي قنوص، لمناقشة سير العمليات بالشركة، واستعراض التحديات الأمنية التي تواجه العاملين بها، وخاصة القاطنين خارج منطقة الزاوية، إضافة إلى مختلف الاجراءات الفنية والادارية.

وأوضح المكتب الإعلامي للمؤسسة، أن صنع الله، أكد خلال الاجتماع الذي عقد بمقر المؤسسة بطرابلس، على ضرورة إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي تعرقل المستخدمين في أداء أعمالهم، مع توفير وسائل الراحة اللازمة لهم، من سكن ومواصلات، وذلك بما لا يتعارض مع اللوائح القانونية المعمول بها بالشركة، مشددا على أهمية التواصل والتنسيق مع الإدارة العامة للصناعات بالمؤسسة الوطنية للنفط لمناقشة بعض المشاريع الفنية والإنشائية بالشركة التي تساهم في استقرار وتحسين الإنتاج.

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