«النواب» يدعو أعضاءه للقيام بمهامهم وواجباتهم

دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي الطاهر النويري، أعضاء المجلس مجددًا للقيام بمهامهم وواجباتهم ومواجهة كل التهديدات التي تعصفُ بالوطن، وذلك بضرورة الاجتماع لاستكمال ما جاء في بيان اجتماع القاهرة وتقديم خارطة طريق لحل الأزمة الليبية بالتشاور مع النخب والأحزاب والقوى السياسية الوطنية ووفق الثوابت الوطنية والإعلان الدستوري وتعديلاته، على أن يتم هذا الاجتماع خلال شهر أكتوبر المقبل، متعهدين ببذل كافة الجهود لإنجاز ذلك والإعلان عنه في وقتٍ قريب.

