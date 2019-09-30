وحدة دعم وتمكين المرأة بالرئاسي تبحث الصعوبات والعراقيل التي تواجه الفتيات

المتوسط:

التقت رئيسة وحدة دعم وتمكين المرأة بالمجلس الرئاسي ” ليلى اللافي”، ونائبتها ” حنان الفخاخري”، نخبة من الفتيات الناشطات في كل من العمل” الحزبي، المدني، الحر”، للمشاركة في وضع رؤية” 20_20/20_25وذلك من خلال انخراطهم في الشأن السياسي والاقتصادي والاجتماعي وريادة الأعمال.

وأوضحت إدارة التواصل والإعلام برئاسة الوزراء، أن الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء استعرض الصعوبات والعراقيل التي تواجه الفتيات خاصة والمرأة بصورة عامة، والتأكيد على تسخير الإمكانيات التي تُسهم في تمكين المرأة في سوق العمل من خلال حاضنات المشاريع ومساهمتها من خلال التنمية المستدامة.

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