جمع 1300 طن قمامة في طرابلس.. ومكب سيدي السائح لا يزال مغلقا

أعلنت بلدية طرابلس المركز أن كميات القمامة التي تم تجميعها خلال الأيام الأخيرة من شهر سبتمبر الجاري وصلت إلى نحو 1300 طن.

وأوضحت البلدية أن سبب زيادة كميات القمامة يوميا هي تلك الكميات الوافدة من خارج البلدية، موضحة عبر حسابها بموقع «فيسبوك»، اليوم الاثنين أنه في يوم 26 سبتمبر بلغت الكمية التي تم تجميعها ونقلها 170 طن بمعدل 23 شاحنة.

وفي 27 سبتمبر وصلت الكمية الى 290 طن بمعدل 36 شاحنة، ثم في 28 سبتمبر كانت الكمية 456 طن بمعدل 57 شاحنة، وبلغت الكمية يوم أمس السبت 456 طن.

وبينت البلدية أن أعمال الجمع شملت كلا من: محلة المدينة القديمة، ومحلة بلخير، ومحلة فشلوم، ومركز المدينة وباقي محلات بلدية طرابلس المركز، مشيرة إلى أن مكب سيدي السائح لا يزال مقفل نهائيا نتيجة للاشتباكات المسلحة، كذلك المكب المرحلي بوسليم لازال مقفلا لعدم وجود سعة تسمح بكميات كبيرة من القمامة.

ولفتت إلى دور فرع طرابلس بشركة الخدمات العامة في القيام بهذه المهملة، وتعاونه، فضلا عن الأجهزة الأمنية والحرس البلدي.

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