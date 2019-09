خاص المتوسط/ حنان منير:

التقت المدير العام لتنسيقية المرأة الليبية، الدكتورة عائشة البرغثي مع موظفو مكتب الشؤون الاجتماعية فرع درنة.

وقالت البرغثي، في تصريح خاص لـ”المتوسط”، إن الاجتماع تناول سبل التعاون والتنسيق لدعم المرأة الليبية وخدمة الصالح العام.

وحضر الاجتماع كلا من مدير مكتب الشؤون الاجتماعية فرع درنة، محمد رزق، ومدير مكتب شؤون الاجتماعية فرع براك شاطئ محمد ضوء.

