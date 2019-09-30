الجيش يسقط طائرة تجسس تركية فوق ترهونة

أخبار ليبيا24

من جديد استطاعت المضادات الأرضية للجيش الوطني من إسقاط طائرة تركية مسيرة تابعة لقوات الوفاق أثناء تحليقها في سماء ترهونة.

وقال المكتب الإعلامي للواء التاسع مشاة التابع للجيش الوطني، إن المضادات الأرضية التابعة لوحدة الدفاع الجوي أسقطت طائرة مسيرة تابعة للمليشيات كانت تستطلع أجواء ترهونة.

وعرض المكتب صورًا لحطام الطائرة بعد إسقاطها.

من جانبه، ذكر المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، التابعة للجيش الوطني، أن بإسقاط هذه الطائرة؛ فإن عدد الطائرات التي أسقطها الجيش الوطني ارتفع إلى 25، وذلك منذ انطلاق معركة تحرير طرابلس.

وتعتمد قوات الوفاق على استخدام الطائرات التركية المسيرة لتنفيذ طلعات استطلاعية وقتالية ضد قوات الجيش الوطني.

وهاجمت قوات الجيش الوطني عشرات الأهداف في معيتيقة ومحيط سرت وأبونجيم ومصراتة من أجل تدمير القواعد الرئيسية التي تنطلق منها تلك الطائرات.

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