أوحيدة: السراج يتعرض لضغوط كبيرة من قبل الميليشيات تمنعه من لقاء المشير حفتر

ليبيا – علق عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة على مصادر تتحدث عن مساعٍ وترتيبات لعقد لقاء بين قائد الجيش المشير خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج قبيل انعقاد المؤتمر الدولي حول ليبيا في برلين ، قائلاً :” أتمنى أن يكون خبر عقد اللقاء صحيحًا ولكنني لا أعتقد إمكانية حدوثه لأن السراج يتعرض لضغوط كبيرة من قبل الميليشيات الذين لا يمكن أن يقبلوا بأن يلتقي بحفتر”.

أوحيدة أكد في تصريح خاص لموقع “إرم نيوز” أمس الأحد أن السراج لو وجد ضمانات دولية تسانده في وجه الميليشيات فإنه من الممكن أن ينعقد هذا اللقاء أو يذهب لأبعد من ذلك، وفق تعبيره.

ورأى عضو مجلس النواب :” أنه لو تمخّض مؤتمر برلين عن إتفاق جدي بين الدول المنخرطة في الأزمة الليبية بتضامن أمريكي وضغط جدي يصل إلى التحذير بتدخل عسكري ضد أي طرف لا يلتزم بوقف إطلاق النار أو يخل بأي اتفاق عندها فقط ستكون هناك نتائج إيجابية أما عدا ذلك.. فسيكون المؤتمر كسابقاته،لا يقدم ولا يؤخر”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية