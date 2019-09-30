البدء بدمج البحث الجنائي مع التحريات العامة في بنغازي

قال رئيس قسم البحث الجنائي بنغازي المقدم أشرف الفايدي إن مديرية الأمن بالمدينة شرعت في ضم القوة العمومية لقسم التحريات العامة إلى قسم البحث الجنائي ونقل مقر البحث الجنائي من شارع جمال عبد الناصر إلي المقر الكائن بمنطقة بوعطني.

وأضاف الفايدي أن الغرض من هذا الإدماج هو خلق قوة كبيرة داخل قسم البحث الجنائي وتوزيعها على الدوريات الأمنية في المدينة بالفترتين النهارية والليلية .

كما بين الفايدي أن قسم البحث الجنائي سيشرع في تنسيق حملة موسعة تستهدف الأشخاص الذين صدرت بحقهم أوامر ضبط وإحضار من النيابة العامة.

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