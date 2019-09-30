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البدء بدمج البحث الجنائي مع التحريات العامة في بنغازي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال رئيس قسم البحث الجنائي بنغازي المقدم أشرف الفايدي إن مديرية الأمن بالمدينة شرعت في ضم القوة العمومية لقسم التحريات العامة إلى قسم البحث الجنائي ونقل مقر البحث الجنائي من شارع جمال عبد الناصر إلي المقر الكائن بمنطقة بوعطني.

وأضاف الفايدي أن الغرض من هذا الإدماج هو خلق قوة كبيرة داخل قسم البحث الجنائي وتوزيعها على الدوريات الأمنية في المدينة بالفترتين النهارية والليلية .

كما بين الفايدي أن قسم البحث الجنائي سيشرع في تنسيق حملة موسعة تستهدف الأشخاص الذين صدرت بحقهم أوامر ضبط وإحضار من النيابة العامة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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