بلدية بنغازي تشرع في خُطة العمل المَوضوعة لنظافة المدينة

اطلقت بلدية بنغازي المرحلة الثانية من خطة العمل بشأن تنفيذ برنامج النظافة العامة في المدينة بالتنسيق مع شركة قلعة بغداد القابضة.

حيث انتهت المرحلة الأولى المتمثلة في تجميع ونقل القمامة والمخلفات بمختلف أنواعها إلى المكب العام بمنطقة قنفودة، فيما تتمثل المرحلة الثانية في العمل على توفير وتشغيل السيارات المخصصة لنقل القمامة بما فيها السيارات الضاغطة والكنس الآلي وتوزيع صناديق القمامة في الطرق والشوارع والميادين على أن تتمحور المرحلة الثالثة حول إعادة التدوير .

يذكر ان شركة المتوسط لأعمال الطرق والمرافق والنظافة العامة التابعة لشركة قلعة بغداد القابضة قامت بتوفير عدد 19 آلية نقل للقمامة وعدد 4 ضواغط و عدد من آلات الكنس مُجهزة بأحدث المواصفات وعدد 300 صندوق للقمامة إضافة الى 100 عامل مُجهزين بالزي الخاص بأعمال النظافة العامة.

ومن المقرر أن يتم زيادة عدد الاليات والعُمال في الفترة القادمة، وان تكون مواعيد العمل من التاسعة ليلا ً وحتى السابعة صباحاً، على أن تكون البداية الفعلية للعمل إعتباراً من الأول من شهر أكتوبر لهذا العام في عدد من الطُرق والشوارع الرئسية، ويتوسع نطاق العمل بشكل تدريجي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاقتصادية