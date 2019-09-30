عودة العمل بمنظومة جوازات رأس إجدير

عاد العمل في منظومة جوازات منفذ رأس إجدير صباح اليوم الإثنين بعد أن توقف لمدة ساعات نتيجة خلل في الكابل الرئيس بطرابس، بحسب مكتب رقابة جوازات رأس إجدير.

الخلل وقع نتيجة انقطاع الكابل الرئيس الخاص بالاتصالات على مسافة 8 كيلو مترات من مقسم جنزور وبعد 31 كلم من مدينة طرابلس، حسب وزارة الاتصالات التابعة لحكومة الوفاق، مشيرة إلى أن ذلك أدى إلى توقف جميع خدمات الاتصالات في المنطقة، بما فيها الجبل الغربي ومنفذ رأس إجدير.

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وأكدت الوزارة أن مهندسي وفنيي الشركة تمكنوا عند الساعة الثالثة فجر اليوم من صيانة كابل الألياف البصرية (NGBN ) وعودة خدمات الاتصالات بالمنطقة الغربية ومنطقة الجبل الغربي ومنفذ رأس إجدير الحدودي بعد انقطاعها مساء أمس الأحد‏ نتيجة «الحفريات العشوائية».

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