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دفعة ليبية جديدة تصل مصر للمشاركة في دورات الأزهر الشريف

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

وصلت أمس الأحد، الدفعة السادسة من أئمة وخطباء ووعاظ وحفظة كتاب الله عز وجل وعددهم 50 من الليبيين من كافة مناطق ومدن وقري ليبيا إلى جمهورية مصر العربية، لتلقي دورة تدريبية بالمنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالقاهرة تحت إشراف مشيخة الأزهر الشريف.

وأوضح رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر فرع ليبيا أكرم فرج الجراري، أن الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الدورات التي أقيمت على مراحل نظرا لما تشهده ليبيا من انتشار الجماعات التكفيرية المتطرفة والإرهابية، لافتا إلى أن الأزهر الشريف والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر يحملان على عاتقهما مسؤولية تأهيل الأئمة والخطباء ونشر صحيح الإسلام في مواجهة الغلو والتطرف الذي يشهده العالم العربي والإسلامي ولا سيما ليبيا.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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