المتوسط:

اجتمع وزير العمل والتأهيل لحكومة الوفاق الوطني الدكتور المهدي الأمين بعميد بلدية الرياينة المبروك سالم عبدالله، بمقر الوزارة في طرابلس لمناقشة تفعيل البرنامج التدريبي ببلدية الرياينة.

وناقش الاجتماع آلية توحيد الجهود لخدمة الباحثين عن العمل كما ناقش إمكانية تنفيذ الوزارة لعدد من الدورات التدريبية للباحثين عن العمل في مدن المنطقة الغربية بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأكد وزير العمل أن الخطة التدريبية للعام الحالي 2019 تستهدف جميع الباحثين في مختلف مكاتب العمل.

The post تفاصيل اجتماع وزير «عمل الوفاق» مع عميد بلدية الرياينة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية