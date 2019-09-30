لأول مرة .. المسماري : حفتر  يعتزم عقد جلسة عامة لإتاحة الفرصة للمواطن لطرح الأسئلة والاستفسارات

أخبار ليبيا 24 – خاص

أوضح الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني اللواء أحمد المسماري أن المشير خليفة حفتر سيعقد جلسة عامة لإتاحة الفرصة للمواطن لطرح الأسئلة والاستفسارات التي تجول في تفكيره.

المسماري قال – عبر حسابه الخاص على فيسبوك – إن هذه الخطوة تأتي إيمانًا من حفتر بضرورة التواصل المستمر مع المواطن الداعم الأساسي والجوهري لقوات الجيش .

ولم يحدد المسماري لا مكان ولا موعد الجلسة، مشيرًا إلى أنه سيتم تحديدها في وقت لاحق .

ونوه المسماري السادة المواطنين الراغبين بضرورة المشاركة لتعبئة النموذج (في هذا الرابط)، موضحًا أنه ستصل رسالة للمشاركين بالمكان والموعد، لافتًا إلى أن الأماكن محدودة لذا سيتم الاختيار حسب أولوية استلام الرسائل مع مراعاة السن وطبيعة العمل والمدينة .

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