وزارة العمل تسهل إجراءات حصر العاملين في الشركات المنسحبة والمتعثرة

أكدت عضو لجنة الشركات المنسحبة بوزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق الوطني سامية عمار في تصريح للمكتب الاعلامي للوزارة.

بأنه تم إحالة قوائم أسماء وملفات الشركات الأجنبية المنسحبة والمتعثرة إلى صندوق التسويات للشركات التابعة لوزارة المالية.

وأضافت بأن مهام عمل اللجنة ينحصر في إستلام بيانات العاملين في الشركات المنسحبة وحصر الأعداء وإحالتها إلى وزارة المالية والتي بدورها ستقوم بعملية التسويات المالية.

علماً بأن عدد كبير من الشركات العالمية لم تتمكن من العودة لسوق العمل الليبي بعد العام 2011.

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