السائح يناقش مع مسؤول أممي استعدادات المفوضية لأي استحقاقات قادمة

ليبيا – استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح أمس الأحد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي جيراردو نوتو.

الإجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي التابع للمفوضيه استعدادات المفوضية لأي استحقاقات قادمة وكذلك أعمال التجهيز والصيانة للمقر الجديد.

وقام رئيس مجلس المفوضية وأعضاء المجلس برفقة الممثل المقيم بجولة ميدانية شملت قاعة المؤتمرات المؤقتة ومكتب الإدارة الانتخابية طرابلس والمركز الإعلامي الجديد قيد الإنشاء.



وأعرب جيراردو نوتو عن تقديره وامتنانه للسايح على مجهوداته في سبيل توفير المناخ المناسب لتنفيذ المفوضية لأي استحقاقات قادمة.

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