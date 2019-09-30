طبي سبها يستأنف العمل وسط إجراءات أمنية مشددة

سبها 30 سبتمبر2019 (وال)- استأنف مركز سبها الطبي عمله بشكل طبيعي بعد تأمين مشدد من قبل قوة حماية المركز , من حيث تأمين وحماية العاملين به من عناصر طبية, و طبية مساعدة, و موظفين عاملين به.

ويشهد المركز تحسن ملحوظ في مستوى وأداءه, و تطور إيجابي من حيث الخدمات الطبية المقدمة للمواطن , ذلك نتيجة لبث الأمن, واطمئنان العاملين داخل المركز .

وفي ذات السياق، باشرت إدارة المركز بأعمال الصيانة ومنها: صيانة الأقسام الإوائية داخله , والتجهيز لإفتتاح قسم جديد, لتخفيف الضغط على باقي الأقسام . (وال_سبها) خ م / ف و

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال