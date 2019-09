المتوسط:

اجتمع اليوم الإثنين الموافق 30/09/2019 الدكتور ميلاد عبدالله الطاهر وزير الحكم المحلي المفوض بحكومة الوفاق الوطني بعميد وأعضاء المجلس البلدي وازن، وذلك للتباحث حول المشاكل التي تعاني منها البلدية فيما يخص خدمات النظافة وتكدس النفايات والبحث عن حلول لها.

وتم مناقشة آلية نقل الاختصاصات إلى البلدية، كما تم بحث من خلال الاجتماع بعض المختنقات والمشاكل من نقص في مياه الشرب.

