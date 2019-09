المتوسط:

تستعد لجنة الخدمات الإلكترونية بوزارة العمل والتأهيل إطلاق منصة إلكترونية شاملة لتسهيل إجراءات الباحثين عن العمل.

وناقش أعضاء اللجنة من مهندسي الوزارة وعدد من خبراء مركز إيضاح كيفية عمل المنظومات التي ستشمل خدمات التسجيل الإلكتروني “اون لاين” ومنح بطاقات متابعة الإلكترونية إلى جانب تقديم خدمة التدريب عن بعد.

