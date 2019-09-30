بالمستندات.. حكومة الوفاق تفرض على عسكريي منطقة سبها العسكرية عدم الاعتراف بـ “عملية الكرامة” لصرف مرتباتهم

سبها-العنوان

كشفت مراسلات رسمية اطلعت عليها العنوان بين مدير مدير إدارة الحسابات العسكرية بحكومة الوفاق العميد محمد اشتيوي، وآمر المنطقة العسكرية سبها المكلف من السراج اللواء علي كنة واللواء السادس بقيادة أحمد العطيبان، قيام حكومة الوفاق بوقف مرتبات العسكريين الملتحقين بالقيادة العامة للقوات المسلحة، بقيادة المشير خليفة حفتر.

وأظهرت المراسلات إجبار الراغبين بالحصول على مرتبات بالتوقيع على نموذج بعدم الاعتراف بما أسموه “عملية الكرامة ” وعدم استلام أي مرتبات القيادة العامة للقوات المسلحة.

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