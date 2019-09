المتوسط:

التقى النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أحمد عمر معيتيق، اليوم الإثنين، مع وكيل وزارة التعليم عادل جمعة.

ويأتي هذا اللقاء، في إطار متابعة تنظيم العمل داخل ديوان الوزارة والتعرف على الصعوبات التي تواجهها.

