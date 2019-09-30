داخلية الوفاق تناقش مع الداخلية الإيطالية عراقيل تدريب أطقم الزوارق البحرية الليبية وصيانتها

ليبيا – إجتمع مدير الإدارة العامة لأمن السواحل التابعة لوزارة الداخلية العميد محمد النويصري أمس الأحد بالمندوب الأمني بوزارة الداخلية الإيطالية بطرابلس أنطونو فاتجوزو ومساعد المندوب بحضور ضباط من إدارة العلاقات والتعاون الدولي.

الإجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لوزارة داخلية الوفاق آلية تسليم الزوارق البحرية التي تم صيانتها للإدارة العامة لأمن السواحل والعمل على سرعة تسليمها.

وتطرق المجتمعون للمشاكل والعراقيل التي تواجه تدريب أطقم الزوارق البحرية وصيانتها وحلحلة المشاكل التي أدت إلى تأخير في تسليم الزوارق بالإضافة إلى عدد من المواضيع التي تهم الإدارة وفق الاتفاقيات الأمنية بين البلدين.

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