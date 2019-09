المتوسط:

تقوم الـدوريات والـتمركزات الأمـنية الـتابعة لـفرع الـدعم الـمركزي طـرابلس ومـكتب الـتحري وقـوة الـتدخل الـسريع وقـوة الـدعم الـخاصة الـتابعين لـلإدارة الـعامة للـدعم الـمركزي، بدوريات أمنية طوال اليوم، وذلك للـمجاهرة بـالأمن والـحماية وتـأمين الـمرافق والأهـداف الـحيوية والـسهر عـلى راحـة الـمواطنين.

وتـثمن وزارة الـداخلية كـافة الـجهود الأمـنية الـتي تـبذلها الأجـهزة الأمـنية فـي الـحفاظ عـلى الأمـن والاسـتقرار.

The post ارتكازات أمنية في شوارع طرابلس للحفاظ على الاستقرار appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية