مصدر عسكري: تطور جديد ومفاجأة كبرى في عملياتنا العسكرية

كشف مصدر عسكري تابع للقوات المسلحة العربية الليبية، اليوم الاثنين، عن مستجدات العمليات العسكرية في محاور القتال بالعاصمة طرابلس.

وقال المصدر-الذي فضل عدم ذكر اسمه-في تصريح خاص لـ “بوابة أفريقيا الإخبارية”، “إن القوات البحرية هي المفاجأة الكبرى للجميع فهي ولأول مرة بعد معركة تحرير بنغازي ودرنة تدخل في عملية عسكرية جديدة، حيث أصبحت جاهزة تماما وتنتظر الأوامر من القيادة العامة والأيام القادمة بأذن الله تحمل في طيتها ما سوف يسعد الشعب الليبي والشعوب العربية والإسلامية بأكملها”.

وتابع المصدر، “القوات الجوية تفرض مقاتلاتها وتسبح في سماء المنطقة الغربية من هراوة شرقاً إلى رأس اجدير غرباً وتجبر الطيران المسير المعادي التابع إلى تركيا بالانسحاب من معركة الجو التي أصبح يتفنن فيها نسور الجو وذلك بحسب الطلعات الجوية اليومية وتكاد تصل إلى 20 ساعة يومياً”.

وفيما يتعلق بالقوات البرية، قال المصدر، “إنها تتحرك بنخبة متوسطة داخل المحاور مع المحافظة والإبقاء على القوة العسكرية الرسمية والتي سوف يتفاجأ بها الجميع من حيث القوة والتجهيز والتنظيم وقدرتها على حسم المعركة متي ما تلقت الأوامر من القيادة العامة، لافتا إلى أن القيادة العامة نوهت وطالبت من جميع المدنيين الابتعاد عن مناطق ومعسكرات المجموعات المسلحة لأن مواقعهم مرصودة وهي هدف مشروع أمام القوات الجوية والبرية والعمليات النوعية من قبل القوات المساندة.

واختتم المصدر تصريحه قائلا “اليوم وبفضل الله ومع العمل الميداني على الأرض أجبرنا كل الدول التي كانت تتخذ خطوة إلى الخلف من المشهد الليبي أن تعترف رسمياً بالقوات المسلحة العربية الليبية وعلي رأسها القائد العام المشير ركن خليفة بالقاسم حفتر، وهذا عبر تصريحات رسمية في محافل ومناسبات واجتماعات ولقاءات عدة سواء كانت أجنبية أو عربية، كما نوعد الشعب الليبي الحبيب بأن تضحيات الشهداء والجرحى لن تذهب سده ولن نفرط في أي حبة تراب ليبي وكما عهدتم أبنائكم لن يهني لهم بال الا بعد إعلان وتطهير ليبيا وبالكامل من الإرهابيين والميليشيات الاجرامية ولصوص المال العام وانا لغدا لناظره لقريب والجيش لن يهزم”، بحسب قوله.

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