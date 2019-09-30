الدواعش المُعتقلون يفشون مخطّطات التّنظيم في ليبيا و الأعين كلّها مفتّحة.

أخبار ليبيا 24 – متابعات

بفضل الالتحام بين المدنيين، طُرِدَ داعش من ليبيا بعد تعرّضه لخسائر هائلة على أصعدةٍ مختلفة سواء من حيث عدد العناصر، أو القدرات القتاليّة، أو مصادر التمويل. لقد خسر داعش كلّ شيء وتأزّمت حالته تأزّمًا شديدًا. فالدواعش الّذين كانوا يسيطرون على الأراضي اللّيبيّة ويسيطرون على عقول الشباب بواسطة حيلهم الماكرة وباستخدام العنف، أصبحوا هم الضحايا إذ نجحت الاستراتيجيّات المختلفة لمكافحة الإرهاب في ليبيا في القضاء على أعدادٍ كبيرة من الدواعش ومحت وجودهم في البلاد. فالسلطات اللّيبيّة تمكّنت، بفضل حملات مختلفة وعمليّات متنوّعة، أن ترصد مخابئ تابعة للتّنظيم الإرهابيّ داعش في المناطق اللّيبيّة، كما أنّها نجحت في إلقاء القبض على أعدادٍ وفيرة من الدواعش وتسليمهم إلى العدالة.

لقد خضع الدواعش للاستجواب ومنهم من اعترف بسرعةٍ بالجرائم الّتي ارتكبها بحقّ البلاد والمدنيين، كما أنّ بعضهم الآخر كشف عن هويّات عناصر تابعة للتنظيم وأفشوا عن المخطّطات الّتي كانوا يرمون إلى تنفيذها في ليبيا. لقد أخبر الدواعش كيف كانوا يعذّبون الرجال الذين يُتّهمون بالتجسس، وكيف كانوا يضربون النساء اللواتي يخالفن قواعد الزيّ الّتي يفرضها التنظيم. وآخرون أخبروا كيف كان العناصر يؤمرون بتهديد وقتل الشبّان الّذين يرفضون مبايعة داعش؛ فقد كان كلّ من يرفض أو ينتهك القواعد التي يفرضها المتشددون يتعرّض للضرب والتعذيب.

إضافةً إلى كلّ ذلك، عمد عناصر التّنظيم إلى مصادرة ممتلكات اللّيبيين والسيطرة على ثرواتهم بغية تأمين مصادر تمويل لعمليّاتهم الإرهابيّة. لا مجال اليوم أمام داعش في الانتشار من جديد في ليبيا، فالأعين كلّها باتت مفتّحة تنتظر أيّ تحرّكٍ مشبوهٍ بغية قمعه وإحباطه. وحتّى المدنيين أصبحوا على استعداد كاملٍ للقضاء على داعش ومنع عودته إلى البلاد، مهما كلّفهم الأمر. فاللّيبيون جميعًا يرفضون كلّ أنواع العنف الصادرة عن الجماعات الإرهابيّة وأملهم الوحيد يكمن في إلقاء القبض على كلّ عنصرٍ إرهابيّ فارٍّ قد يشكّل خطرًا عليهم وعلى بلادهم.

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