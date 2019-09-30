فرار 70 مهاجرا غير قانوني عقب إنقاذهم في ليبيا

فر أكثر من سبعين مهاجراً غير قانوني تم إنقاذهم قبالة شاطئ مدينة الخمس كانوا يريدون عبور البحر المتوسط باتجاه السواحل الأوروبية في تطور جديد لأزمة الهجرة.

وبرزت قضية المهاجرين غير القانونيين خلال اليومين الماضيين حيث قفزت لتتصدر العناوين وتهيمن على المشهد بعد انقلاب قارب يقل قرابة الـ50 شخصا قبالة ساحل ليبيا وهم يحاولون عبور المتوسط نحو الفردوس المفترض في القارة العجوز.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة في تغريدة على تويتر إنه لم يُعرف المكان الذي وقع فيه الحادث على وجه الدقة بينما قال المتحدث باسم قوات خفر السواحل الليبية إنه تم إرسال زورق دورية لمتابعة الأمر.

بعد هذا الخبر بيوم جاء خبر آخر على لسان مسؤول بالقوات البحرية قال إن 71 مهاجرا على الأقل جرى إنقاذهم بعد أن مكثوا 4 أيام في البحر ونقلوا إلى الشاطئ شرقي طرابلس لكنهم فروا دون محاولة الإمساك بهم.

وجاء نفي لرواية المسؤول التي نقتلها رويترز جملةً واحدة على لسان المتحدث باسم خفر السواحل أيوب قاسم الذي قال إن المهاجرين أطلق سراحهم بعد فشل محاولات لنقلهم إلى مركز احتجاز.

وتأتي هذه التطورات في نهاية موسم صيفي وبداية تحولات في عرض البحر، كما أنها جاءت بعد اجتماع فاليتا الذي كان بحضور الإيطاليين والفرنسيين والألمان بحثاً عن رؤية مشتركة علها تنعكس واقعاً ملموساً للحد من هذه الظاهرة خصوصاً بعد إغلاق بعض مراكز الاحتجاز في غرب ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية