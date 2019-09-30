تمور جالو.. غزارة الإنتاج وتدني الأسعار

تعتبر سوق التمور في مدينة جالو الواقعة جنوب شرق ليبيا المصدر الرئيس الأول لتسويق التمور في شرق البلاد.

ويوجد في واحة جالو وأوجلة وأجخرة حوالي 5000 مزرعة نخيل تحوي قرابة مليوني شجرة بالإضافة إلى مشروعَي نخيل تابعين للحكومة جرى إنشاؤهما خلال حكم القذافي للبلاد.

ويصل إنتاج المزارع في جالو سنويا ما يفوق 120 ألف طن من أجود التمور، وتشتهر المدينة بصنفي “الدقلة والصعيدي” بالإضافة إلى أكثر من 200 نوع مختلف من الرطب والتمور الناشفة التي ينصح بها الأطباء مرضى السكري وهي ذات مذاق وجودة وطعم مميزين.

ويشتكي المزارعون هذا العام من تدني الأسعار حيث يتراوح السعر حسب جودة ونوع التمر بين نصف دينار إلى 1,5 دينار للكيلو دون تدخل واضح من الجهات ذات الاختصاص ومساعدة المزارع في هذه المناطق التي تعتمد على موسم التمور كل عام دون أي جدوى مما تسبب في عزوف المزارعين عن زراعة النخيل، ويرجع غالبية المزارعين السبب في انخفاض الأسعار إلى صعوبة النقل إلى المناطق الغربية من ليبيا إضافة إلى انقطاعات الكهرباء والتي حالت دون تخزين التمور في ثلاجات الحفظ ليتسنى بيعها في فترات لاحقة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية