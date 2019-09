المتوسط:

أكدت عضو لجنة الشركات المنسحبة بوزارة العمل والتأهيل سامية عمار، إحالة قوائم أسماء وملفات الشركات الأجنبية المنسحبة والمتعثرة إلى صندوق التسويات للشركات التابعة لوزارة المالية.

وأفادت عمار، بأن مهام عمل اللجنة ينحصر في استلام بيانات العاملين في الشركات المنسحبة وحصر الأعداد وإحالتها إلى وزارة المالية، التي بدورها ستقوم بعملية التسويات المالية.

The post «العمل»: تسهيل إجراءات حصر العاملين في الشركات المنسحبة والمتعثرة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية