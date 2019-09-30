افتتاح المقر الإداري لوزارة العمل والتأهيل في البيضاء

البيضاء 30 سبتمبر 2019 (وال) _ أقيم في مدينة البيضاء حفل تدشين المقر الإداري لوزارة العمل والتأهيل بالحكومة الليبية المؤقتة.

هذا و حضر مراسم الافتتاح عدد من السادة الوزراء ورؤساء الهيئات وأعيان وحكماء مدينة البيضاء، ووكلاء ومدراء إدارات، ورؤساء أقسام وموظفي ديوان وزارة العمل والتأهيل.

وتخللت مراسم الافتتاح عدة كلمات كان من بينها كلمة معالي وزير العمل والتأهيل والتي أثنى من خلالها على الجهود التي بذلت في سبيل إتمام إجراءات شراء وتجهيز المبنى الإداري، والتي كان على رأسها السيد معالي دولة رئيس مجلس الوزراء الذي كان الداعم الأساسي لإتمام وتسهيل إجراءات عملية الشراء والتجهيز.

وأشار معالي الوزير في كلمته على أحقية مدينة البيضاء في أن تترك الحكومة المؤقتة أثراً ملموساً بها، حيث أنها كانت الحاضنة الأولى للحكومة الليبية المؤقتة.

وفي ذات السياق، أجرى معالي الوزير والسادة الحضور جولة تفقدية داخل أروقة مقر الوزارة، واطلع السادة الحضور على كافة التجهيزات والمكاتب والإدارات العاملة بالوزارة، حيث أشاد الجميع بكفاءة التصميم والتجهيز للمقر الجديد. (وال _ البيضاء) خ م / ه ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال